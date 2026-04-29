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30.04.2026 01:15:26
Roger Sweet, Creator of the He-Man Action Figure, Dies at 91
The musclebound character he developed as a toy designer for Mattel gave rise to the Masters of the Universe franchise and helped define the machismo of the 1980s.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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