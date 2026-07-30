Rogers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rogers ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rogers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -4,000 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 216,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rogers 202,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at