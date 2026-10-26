Rogers Communications A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rogers Communications A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 10,66 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at