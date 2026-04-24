Rogers Communications A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rogers Communications A äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rogers Communications A ein EPS von 0,520 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,48 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at