Rogers Communications A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rogers Communications A hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,62 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,22 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at