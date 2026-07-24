Rogers Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rogers Communications äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,34 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rogers Communications 0,290 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Rogers Communications mit einem Umsatz von insgesamt 5,62 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at