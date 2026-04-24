Rogers Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rogers Communications lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers Communications 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 5,48 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at