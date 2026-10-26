Rogers Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rogers Communications hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,89 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,66 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rogers Communications 5,44 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at