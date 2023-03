Rogers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rogers präsentierte in der am 01.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rogers noch ein Gewinn pro Aktie von 1,92 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,91 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 7,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 971,17 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 932,90 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 4,71 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 982,90 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at