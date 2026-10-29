Rogers legte Quartalsergebnis vor

Rogers hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 236,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rogers 216,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at