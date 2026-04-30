Rogers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rogers gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rogers -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 200,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 190,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at