Rogers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rogers lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 216,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rogers einen Umsatz von 210,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at