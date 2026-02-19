|
19.02.2026 06:31:28
Rogers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rogers hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent auf 201,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,400 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 830,10 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 810,80 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.