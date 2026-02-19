Rogers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rogers hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent auf 201,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,400 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 830,10 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 810,80 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at