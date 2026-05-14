Rohm gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rohm ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rohm die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 448,86 JPY. Im Vorjahresquartal waren -130,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Rohm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 103,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Rohm vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 410,460 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -129,780 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 481,15 Milliarden JPY gegenüber 448,47 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at