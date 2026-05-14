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14.05.2026 06:31:29
Rohm gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rohm hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rohm ein Ergebnis je Aktie von -0,860 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 711,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 681,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,720 USD gegenüber -0,850 USD im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,19 Milliarden USD gegenüber 2,94 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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