Rohm gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rohm hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rohm einen Umsatz von 112,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at