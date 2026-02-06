Rohm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rohm lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Rohm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 813,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 739,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at