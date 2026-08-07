Rohm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rohm äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,97 Prozent auf 851,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 803,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at