Rohm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rohm lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Rohm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,69 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rohm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 116,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at