Rohstahlerzeugung in Deutschland auch im Oktober rückläufig

DOW JONES--Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt weiter schwach. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Produktion im vergangenen Monat um 3,0 Prozent auf 3,1 Millionen Tonnen. Für die ersten neun Monate stand damit ein Rückgang von fast 10 Prozent zu Buche. Die Rohstahlerzeugung werde auch 2025 auf Rezessionsniveau enden, erklärte der Branchenverband. Schon 2024 war ein äußerst schwaches Stahljahr gewesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)