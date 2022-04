Rohstahlproduktion geht im März deutlich zurück

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland wurden im März laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl rund 3,3 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Damit ist die Rohstahlproduktion den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind dies laut den Angaben knapp 12 Prozent weniger. Insgesamt ist die Rohstahlerzeugung im ersten Quartal 2022 demnach um 3,7 Prozent zurückgegangen. "Erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der dramatischen Lage auf den Energiemärkten zeigen sich in den aktuellen Zahlen", so der Verband.

Die Produktion von Oxygenstahl nahm nach den Angaben um 4,7 Prozent auf rund 2,2 Millionen Tonnen ab, die von Roheisen um 5,1 Prozent auf rund 2,0 Millionen und die von warmgewalzten Stahlerzeugnissen um 5,4 Prozent auf 2,9 Millionen Tonnen. Für Elektrostahl stand ein Rückgang um 1,5 Prozent auf rund 1,1 Millionen zu Buche.