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19.06.2026 11:22:39
Rohstahlproduktion steigt auch im Mai - Auslastung nicht auskömmlich
DOW JONES--Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist auch im Mai gestiegen und damit den fünften Monat in Folge, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Der Lobbyverband erklärte, mit einem hochgerechneten Jahreswert von 37,7 Millionen Tonnen sei die Produktion aber noch nicht bei der Marke von 40 Millionen angekommen, die eine auskömmliche Kapazitätsauslastung der Stahlunternehmen anzeige. Insofern bestehe noch immer kein Anlass zur Entwarnung
Im Mai wurden 3,2 Millionen Tonnen Rohstohl erzeugt, rund 7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Mai ergab sich ein Plus von fast 9 Prozent.
Gemischt fällt das Bild bei den Produktionsverfahren aus. Auf der Hochofen-Konverter-Route (Oxygenstahl) stieg die Erzeugung im Mai um 15 Prozent, bei der Elektrostahlerzeugung auf Basis von Schrott und Strom ging sie fast 8 Prozent zurück. Hier war die Produktion im Mai 2025 vergleichsweise hoch ausgefallen.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 05:22 ET (09:22 GMT)
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