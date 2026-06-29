Rohstoff-Coup bei SpaceX? Milliardeninvestment sorgt für Spekulationen

Seltene Erden statt nur Raketen: Eine milliardenschwere SpaceX-Beteiligung deutet auf die wachsende Bedeutung kritischer Mineralien für die Raumfahrt hin.

• Bergbaumilliardärin investiert Milliarden in SpaceX• Seltene Erden könnten für die Zukunft der Raumfahrt zum Schlüsselfaktor werden• Rohstoffaktien dürften zunehmend in den Anleger-Fokus rücken

SpaceX könnte künftig stärker auf den Zugang zu kritischen Mineralien angewiesen sein. Darauf deutet eine milliardenschwere Beteiligung der australischen Bergbauunternehmerin Gina Rinehart hin. Laut Business Insider sieht ihre Unternehmensgruppe Hancock Prospecting nicht nur eine attraktive Finanzanlage, sondern auch Potenzial für eine strategische Zusammenarbeit mit dem Raumfahrtkonzern.

Milliarden-Investment in SpaceX-Aktie mit strategischem Hintergrund

Wie Hancock Prospecting bekanntgab, erhielt die Unternehmensgruppe im Rahmen des Börsengangs von SpaceX eine bedeutende Aktienzuteilung. Zwar machte das Unternehmen keine Angaben zur Höhe der Beteiligung, das Wall Street Journal schätzt deren Wert jedoch auf mehr als eine Milliarde US-Dollar.

Für Hancock Prospecting geht es dabei offenbar um mehr als eine reine Kapitalanlage. "In Zukunft sehen wir auch die Möglichkeit gegenseitig vorteilhafter Vereinbarungen zwischen SpaceX und den bedeutenden Investitionen von Hancock Prospecting in kritische Mineralien, da die Nachfrage nach den Materialien und der Infrastruktur wächst, die zur Unterstützung fortschrittlicher Technologien benötigt werden", erklärte Firmenchef Garry Korte laut Business Insider. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich beide Unternehmen künftig entlang der Lieferkette für Hochtechnologien ergänzen könnten.

Seltene Erden und kritische Mineralien gewinnen an Bedeutung

SpaceX verfolgt langfristig ambitionierte Pläne für die Raumfahrt. Wie aus einem SEC-Filing hervorgeht, sieht Elon Musks Raumfahrtunternehmen den Asteroidenbergbau als mögliche Zukunftschance. Gleichzeitig unterstützt die NASA den Aufbau einer kommerziellen Wirtschaft auf und um den Mond, die perspektivisch auch den Abbau von Rohstoffen umfassen könnte.

Für solche Vorhaben werden zahlreiche kritische Mineralien benötigt. Dazu gehören unter anderem Seltene Erden, die in Hochleistungsmagneten, Elektronik, Sensoren oder Antriebssystemen zum Einsatz kommen. Auch der Ausbau der notwendigen Infrastruktur dürfte den Bedarf an strategisch wichtigen Rohstoffen weiter erhöhen.

Davon könnte Hancock Prospecting profitieren. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren sein Portfolio gezielt erweitert und hält unter anderem bedeutende Beteiligungen an den Produzenten Lynas Rare Earths in Australien sowie MP Materials in den USA - zwei der wichtigsten Hersteller Seltener Erden außerhalb Chinas.

Sollten Anleger den Rohstoffsektor im Blick behalten?

Auch Gina Rinehart selbst sieht in SpaceX weit mehr als eine kurzfristige Börsenchance. "Wir sehen SpaceX als ein außergewöhnliches Unternehmen: geführt von einer wirklich außergewöhnlichen Person, technisch außergewöhnlich und tätig in Branchen, die entscheidend sind und langfristiges Potenzial besitzen", erklärte sie laut Business Insider.

Die Beteiligung von Hancock Prospecting an SpaceX zeigt, dass die Zukunft der Raumfahrt nicht nur von Raketen und Satelliten abhängt, sondern zunehmend auch von der Versorgung mit kritischen Mineralien und Seltenen Erden. Für Anleger könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Rohstoffunternehmen mit einem starken Fokus auf strategische Metalle langfristig vom Wachstum der Raumfahrtindustrie profitieren könnten. Gleichzeitig unterstreicht die Entwicklung, wie eng Zukunftsbranchen wie Raumfahrt, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz und Verteidigung inzwischen mit der Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe verknüpft sind. Unternehmen entlang dieser Wertschöpfungskette könnten daher in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus von Investoren rücken.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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