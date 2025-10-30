30.10.2025 15:44:38

Rohstoffagentur sieht deutsche Rüstungspläne in Gefahr

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Deutschen Rohstoffagentur, Peter Buchholz, warnt vor möglichen Engpässen beim geplanten Ausbau der deutschen Rüstungsindustrie infolge Chinas Exportbeschränkungen. "Die Lage ist ernst", sagte Buchholz der Wochenzeitung "Die Zeit".

China verlangt ein für Firmen kompliziertes und langwieriges Antragsverfahren, um bestimmte Rohstoffe exportieren zu können. Die Volksrepublik argumentiert, man wolle damit verhindern, dass Materialien, die auch für die Rüstungsindustrie wichtig sind, nicht ungenehmigt für militärische Zwecke verwendet werden.

Buchholz: China will Verteidigungsindustrie ausbremsen

Die Rohstoffe und daraus gefertigte Magnete werden in der Industrie und Rüstungsbranche benötigt - sie stecken in den Antrieben für Elektromotoren oder Turbinen. Laut Buchholz deutet die Verschärfung der Exportkontrollen darauf hin, "dass China die Verteidigungsindustrie und die Mobilitätswende in anderen Ländern ausbremsen will".

Wie gravierend die Folgen der Maßnahmen sein werden, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, betonte der Rohstoffexperte. "Aber wir müssen mit Ausfällen beim Hochfahren der Rüstung rechnen."

"Mein Appell an die Wirtschaft"

Sorge bereite Buchholz vor allem der Konflikt um Taiwan. "Das größte Schreckensszenario ist, dass China Taiwan überfällt und wir in eine Spirale aus Sanktionen und Gegensanktionen geraten und China die Welt mit Exportverboten überzieht", sagte er. Deutschland wäre in einem solchen Fall extrem verletzlich. "Mein Appell an die Wirtschaft ist, dass sie sich dringend und zwingend auf dieses Szenario vorbereitet!"

Die Deutsche Rohstoffagentur wurde 2010 von der Bundesregierung gegründet und ist Bestandteil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mit Sitz in Hannover./kge/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen