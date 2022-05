Rohstoffe (10.15) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas höher

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach den starken Anstiegen vom Vortag mit leichten Zugewinnen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.15 Uhr 117,86 US-Dollar. Das waren 0,4 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte geringfügig um 0,1 Prozent auf 114,09 Dollar zu.

Kurz vor dem Wochenende wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Seit Montag haben sich Rohöl aus der Nordsee und US-Öl jeweils mehr als vier Prozent verteuert. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Treibstoffreserven in den USA. Im Verlauf der Woche war bekannt geworden, dass die US-Benzinreserven einen mehrjährigen Tiefstand erreicht haben.

Die Commerzbank-Analysten haben ihre Ölpreisprognose für die nächsten drei Quartale um jeweils 5 Dollar angehoben. Die Ölpreise dürften zunächst nicht so stark fallen, wie bisher erwartet, denn nun gehen die Experten davon aus, dass es zu einem EU-Ölembargo für russisches Öl kommen wird. Dadurch würde sich die Nachfrage nach nicht-russischem Öl erhöhen, was tendenziell preisunterstützend wirken sollte.

Grundsätzlich sollte der Ölmarkt nach Meinung der Commerzbank-Analysten in der zweiten Jahreshälfte trotz bestehender Angebotsrisiken aber ausreichend versorgt sein, sodass sie weiter einen nachhaltigen Rückgang der Ölpreise unter 100 Dollar im zweiten Halbjahr erwarten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 116,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 115,83 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold lag am Freitagvormittag ebenfalls leicht im Plus. Die Feinunze (31,10 Gramm) stieg in London um 0,3 Prozent auf 1.857,70 Dollar. Gold ist im aktuellen Marktumfeld, das wieder von höherem Risikoappetit der Marktteilnehmer geprägt ist, nicht allzu gefragt und handelt weitgehend unverändert, hieß es dazu in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar.

ger/mik