Rohstoffe (10.15) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas schwächer

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag etwas schwächer gezeigt. Marktbeobachter verwiesen auf eine insgesamt trübere Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Notierungen für Rohöl mit nach unten gezogen habe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.15 Uhr 107,76 US-Dollar. Das waren 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,4 Prozent auf 103,20 Dollar.

Die Ölpreise stehen vor einem Wochenverlust von rund vier Prozent, was gleichbedeutend mit dem dritten Wochenverlust in den letzten vier Wochen wäre, kommentierten die Commerzbank-Experten. Dazu haben Nachfragesorgen im Zusammenhang mit der rigiden Covid-Politik in China beigetragen, die die wichtige Wirtschaftsmetropole Shanghai über mehrere Wochen zu paralysieren droht. Die stark steigenden Anleiherenditen, der feste US-Dollar und fallende Aktienmärkte sorgen ebenfalls für Gegenwind.

Das rückläufige Ölangebot aus Russland und die Produktionsausfälle in Libyen stehen einem stärkeren Preisrückgang entgegen, so die Commerzbank-Analysten weiter.

Die OPEC zeigt unterdessen weiterhin keine Bereitschaft, die Ölproduktion stärker zu erhöhen. In einer Erklärung teilte sie dem IWF gestern mit, dass der Preisanstieg hauptsächlich auf die eskalierenden geopolitischen Spannungen in Osteuropa und auf damit einhergehende Sorgen vor Angebotsausfällen zurückzuführen sei. Ähnlich hatte sich die OPEC zuvor auch schon gegenüber der IEA nach deren Forderung einer stärkeren Ausweitung der Ölproduktion geäußert.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 108,81 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 107,97 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Einen leichten Anstieg gab es beim Gold. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte am Freitagvormittag in London zuletzt 0,05 Prozent höher bei 1.951,62 US-Dollar. Er wird wohl in erster Linie in Schach gehalten durch die steigenden Anleiherenditen, so die Commerzbank in ihrem Kommentar.

Nach einem kurzen Rücksetzer nähert sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen wieder der Marke von 3 Prozent. Die höheren Renditen sind wohl auch Ausdruck der gestiegenen Zinserwartungen. Denn der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Powell, hat sich gestern äußerst falkenhaft geäußert und eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der nächsten Sitzung Anfang Mai nicht ausgeschlossen.

