Rohstoffe (10.30) - Brent-Ölpreis am Vormittag fester

Die Ölpreise sind am Montag mit festerer Tendenz in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 113,79 US-Dollar (107,24 Euro). Das waren um gut ein Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,9 Prozent auf 111,13 Dollar.

Die Ölpreise starten freundlich in die neue Handelswoche, Gasöl kann davon nicht profitieren, sondern tritt bei 1.065 Dollar je Tonne weitgehend auf der Stelle, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar. Die unterschiedliche Preisentwicklung zwischen Rohöl und Gasöl lässt sich auch am Verhalten der spekulativen Finanzanleger feststellen. Während diese ihre Netto-Long-Positionen bei Rohöl in der letzten Berichtswoche deutlich ausweiteten, reduzierten sie gleichzeitig jene bei Gasöl.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch den schwächeren US-Dollar. Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise auf hohem Niveau. Ein wichtiger Grund ist der Krieg Russlands in der Ukraine, der das Angebot an russischem Öl insbesondere in der westlichen Welt stark vermindert hat.

Schwierig bleibt die Coronalage in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai scheint die Situation derzeit zwar stabil zu sein. In der Hauptstadt Peking werden aber nach wie vor viele Infektionen gemeldet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 114,79 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 112,04 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold legte am Montagvormittag ebenfalls zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) stieg in London zuletzt um 0,7 Prozent auf 1.859,40 Dollar. Das Edelmetall setzt seine letzten Donnerstag begonnene Erholungsbewegung fort. Unterstützung erhält es vom schwächeren US-Dollar. Daneben ist Gold offenbar auch wieder in der Gunst der ETF-Investoren gestiegen, hieß es dazu von den Commerzbank-Experten.

ger/sto