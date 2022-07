Rohstoffe (10.30) - Brent-Ölpreis am Vormittag klar schwächer

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag gefallen. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,50 US-Dollar. Das waren 1,8 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,2 Prozent auf 97,30 Dollar.

Druck erzeugten am Rohölmarkt zuletzt Lagerdaten aus den USA. Am Mittwochnachmittag hatte das Energieministerium von einem deutlichen wöchentlichen Aufbau der Benzinvorräte berichtet. Die Zahlen sprechen für einen etwas schwächeren Benzinverbrauch in den USA, was eine Folge der gestiegenen Benzinpreise sein könnte.

Auch auf die wieder etwas schwächer tendierenden europäischen Aktienmärkte wurde von Marktbeobachtern verwiesen. Grundsätzlich sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen durch die Aussicht auf wirtschaftlichen Gegenwind und eine vielerorts straffere Geldpolitik belastet worden. Sie bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie wegen des Ukraine-Kriegs und Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland um etwa 35 Prozent zugelegt.

Nach der Wiederaufnahme der Gas-Lieferungen aus Russland fallen die Gaspreise. Der europäische Future notierte am Donnerstag 7,7 Prozent leichter bei 149 Euro je Megawattstunde. Nach einer zehntägigen Wartungspause der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 1 registrierte der im deutschen Kassel ansässige Netzwerkbetreiber Gascade am Donnerstag erste Gasflüsse an den Eingangspunkten von Nord Stream 1 in das deutsche Netzwerk.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 109,93 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 110,27 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Donnerstagvormittag ebenfalls im Minus gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.688,36 Dollar, was einem Abschlag von 0,4 Prozent zum Vortag entspricht. In der Früh wurden gar nur 1.685 US-Dollar gezahlt. Das ist der niedrigste Preis seit August 2021.

In den vergangenen Monaten wurden Edelmetalle durch mehrere Faktoren belastet. Dazu gehören zum einen der deutlich aufwertende Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Edelmetalle für viele Investoren wechselkursbedingt verteuert und auf der Nachfrage lastet. Zum anderen führen weltweit steigende Kapitalmarktzinsen dazu, dass Anleger Gold und Silber weniger gewogen sind. Denn die Edelmetalle werfen im Gegensatz zu festverzinslichen Wertpapieren keine regelmäßigen Erträge ab.

