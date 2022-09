Rohstoffe (10.30) - Brent-Ölpreis am Vormittag klar schwächer

Die Ölpreise haben am Montagvormittag recht deutliche Abschläge verbuchen müssen. Nach freundlichem Start kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gegen 10.30 Uhr noch 89,95 US-Dollar. Das waren gut zwei Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,4 Prozent auf 83,58 Dollar.

Als Belastungsfaktor wirkt weiterhin der entschiedene Kampf vieler Notenbanken gegen die vielerorts sehr hohe Inflation, kommentierte ein Marktbeobachter. Die steigenden Zinsen lasten auf der Konjunktur und damit auf der erwarteten Erdölnachfrage. Auch die internationalen Aktienmärkte starteten mit Kursverlusten in die neue Handelswoche. Viele Anleger halten sich im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung bereits zurück.

Für etwas Auftrieb sorgten im Frühhandel noch Nachrichten aus China. Dort wurde in der Metropole Chengdu ein wochenlanger Corona-Lockdown aufgehoben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 95,70 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 97,30 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Montagvormittag nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.662,03 Dollar, was einem Abschlag von knapp einem Prozent zum Vortag entspricht.

