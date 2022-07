Rohstoffe (10.30) - Brent-Ölpreis am Vormittag wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag nur wenig verändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 104,75 US-Dollar. Das waren um 0,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,2 Prozent auf 102,52 Dollar.

Nach festerem Beginn drehten die Ölnotierungen leicht nach unten ab. Auch die europäischen Aktienmärkte fanden noch keine klare Richtung. In den Fokus rückt zu Wochenschluss der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Er dürfte sich in robuster Verfassung befinden. Indizien dafür lieferten bereits die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Die Ölpreise haben in dieser Woche einen unsteten Verlauf genommen. In der ersten Wochenhälfte gaben sie deutlich nach, in der zweiten Hälfte ging es moderat nach oben. Hintergrund sind Rezessionsängste, ausgelöst durch die Energieknappheit insbesondere in Europa und den entschiedenen Kampf der Zentralbanken gegen die hohe Inflation.

Anfang kommender Woche wird der Gasfluss über die Ostseepipeline Nord Stream für 10 Tage wegen turnusmäßiger Wartungsarbeiten komplett abgeschaltet, berichten die Commerzbank-Analysten. Während dies früher ein kaum beachteter Routinevorgang war, wird dieses Mal befürchtet, dass Russland danach die Gaslieferungen nicht wieder hochfährt, nachdem diese bereits vor drei Wochen deutlich reduziert worden sind. Diese Sorgen dürften den Gaspreis weiter steigen lassen, bis nach der Wartungsphase klar ist, was mit den Gaslieferungen passiert, hieß es in dem aktuellen Kommentar weiter.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Rückgängen. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) mit minus 0,2 Prozent bei 1.766,25 Dollar. Wichtigster Belastungsfaktor ist nach Meinung der Commerzbank-Experten der starke US-Dollar, der auf handelsgewichterer Basis auf das höchste Niveau seit fast 20 Jahren aufgewertet hat. Hinzu kommt, dass sich die ETF-Anleger von Gold trennen.

ger/sto