Rohstoffe (10.30) - Brent-Ölpreis erneut mit Abschlägen

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn an ihre deutlichen Abschläge aus den vergangenen Wochen angeknüpft. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,30 US-Dollar. Das waren 1,9 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,8 Prozent auf 78,12 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine ganze Reihe an Belastungsfaktoren, allen voran den Krieg in der Ukraine. Auch der zuletzt starke US-Dollar wurde genannt, da er Rohöl für Investoren aus anderen Währungsgebieten rechnerisch verteuert und auf deren Nachfrage lastet. Hinzu kommen die starken Zinsanhebungen vieler Zentralbanken, die sich gegen die sehr hohe Inflation stemmen. Die steigenden Zinsen trüben die Konjunkturaussichten und dämpfen die erwartete Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 92,67 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 95,51 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Montagvormittag gut behauptet. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) gegen 10.30 Uhr 1.645,20 Dollar, was einem kleinen Plus von 0,1 Prozent zum Vortag entspricht.

ger/sto