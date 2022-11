Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag etwas tiefer

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag mit leichten Abschlägen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 92,30 US-Dollar. Das waren geringfügig um 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,5 Prozent auf 85,37 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die aktuelle Corona-Lage in China als Stimmungsdämpfer. Nach neuerlichen Ausbrüchen drohen weitere Gegenmaßnahmen, die die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zusätzlich belasten würden.

Neue Lagerdaten aus den USA übten zusätzlichen Preisdruck aus. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, sind die landesweiten Rohölvorräte auf den höchsten Stand seit Mitte 2021 gestiegen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 93,22 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 95,99 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Vormittag nahezu unverändert tendiert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.706,14 Dollar nach 1.706,24 Dollar am Vortag.

