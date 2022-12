Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag fester

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,95 US-Dollar. Das waren 1,8 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,7 Prozent auf 81,32 Dollar.

Rohöl aus Russland darf von diesem Montag an nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Öl-Embargo Übergangsfristen vor.

Ebenfalls ab diesem Montag gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Der Preis pro 159 Liter wird dann um bis zu neun Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Urals liegen.

Unterdessen hat am Wochenende der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund OPEC+ beschlossen, seine Förderung zunächst unverändert zu belassen. Seit Anfang November fördern die rund 20 Staaten deutlich weniger Erdöl, daran soll festgehalten werden. Die Entscheidung war am Markt erwartet worden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 83,97 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 84,39 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Montagvormittag knapp behauptet gezeigt. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 1.797,30 Dollar gehandelt, ein kleines Minus von 0,1 Prozent zum Vortag.

ger/sto