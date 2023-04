Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag gut behauptet

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 84,60 US-Dollar. Das waren um 0,12 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um 0,05 Prozent auf 80,87 Dollar.

Die Erdölpreise haben zuletzt etwas von der Entwicklung des US-Dollar profitiert, der einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne abgab, kommentierte ein Marktbeobachter. Tendenziell haben sich die Erdölpreise von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausgelöst wurde der Rückschlag durch die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europas, die sich mittlerweile aber wieder beruhigt haben.

Preisauftrieb kam zuletzt vor allem durch eine Förderkürzung von einigen Staaten aus dem Ölverbund OPEC+. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 86,43 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 86,8 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Dienstagvormittag etwas zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London für 2.004,07 Dollar gehandelt, das ergibt ein Plus von 0,5 Prozent zum Vortag.

