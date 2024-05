Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag schwächer

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag schwächer tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 82,82 US-Dollar (76,64 Euro). Das war um gut ein Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,8 Prozent auf 78,59 Dollar.

Die Erdölpreise haben in den vergangenen Wochen eine klare Tendenz vermissen lassen. Seit Anfang Mai bewegen sie sich in einer relativ engen Spanne. Nach unten sind die Rohölpreise vor allem durch das knappe Angebot sowie die zahlreichen Krisen und Kriege in der Welt abgesichert. Nach oben hin wirken die ungewissen Konjunkturaussichten und die fragile Energienachfrage begrenzend, hieß es von einem Marktbeobachter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 84,51 Dollar festgelegt, nach 84,04 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag mit leichten Kursverlusten. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.418,84 US-Dollar gehandelt und somit 0,3 Prozent unter dem Vortag. Der Preis für das Edelmetall war zu Wochenbeginn zeitweise bis auf 2.450,07 US-Dollar je Feinunze und damit auf ein neues Rekordhoch gestiegen, kam dann aber wieder etwas zurück.

