Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag tiefer

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 84,08 US-Dollar. Das waren 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 1,2 Prozent auf 78,87 Dollar.

Auch die europäischen Aktienmärkte zeigten sich überwiegend mit schwächerer Tendenz. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Nachdem die Ölpreise nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China vor den Weihnachtsfeiertagen deutlich zulegen konnten, halten sie sich nach den Feiertagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.

Eine Einschränkung der russischen Ölexporte gab den Preisen keinen Auftrieb. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft.

Der Preis für europäisches Erdgas hat seine Abwärtstendenz der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am Mittwoch fiel der Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas bis auf 76,18 Euro je Megawattstunde. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge ist der Gaspreis gefallen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag ebenfalls etwas tiefer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit 1.800,67 Dollar gehandelt und lag damit 0,7 Prozent unter dem Vortagesschluss.

