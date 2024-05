Rohstoffe (10.30) - Ölpreise geben vor US-Lagerdaten weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 81,75 US-Dollar. Das waren gut 0,9 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel im gleichen Ausmaß auf 77,57 Dollar.

Druck auf die Ölpreise übten Lagerdaten aus. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag folgen die wöchentlichen Zahlen der US-Regierung. Steigende Bestände werden am Markt als Zeichen einer schwächeren Nachfrage oder einer überschüssigen Produktion gedeutet. Dies belastet in der Regel die Preise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 83,58 Dollar festgelegt, nach 84,51 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch der Goldpreis kam weiter von seinem Rekordhoch vom Montag zurück, befindet sich jedoch noch auf einem hohen Niveau. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.414,19 US-Dollar gehandelt und somit 0,3 Prozent weniger als noch am Vortag.

spa