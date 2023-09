Rohstoffe (10.30) - Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag weiter zulegen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 93,90 US-Dollar. Das waren um 0,7 Prozent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,5 Prozent auf 90,00 Dollar.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich nach negativen US-Vorgaben überwiegend im Minus. Etwas Unterstützung erhielten die Erdölpreise durch die Entscheidung Russlands vom Vortag, die Ausfuhr von Benzin und Diesel zu verbieten. Es war von einer vorübergehenden Maßnahme die Rede, eine Frist wurde nicht genannt. Die Analysten der US-Bank JPMorgan rechnen mit einer Lieferunterbrechung von einigen Wochen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 95,01 Dollar festgelegt, nach 95,82 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Freitagvormittag leicht verbessern können. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London um 1.926,89 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem kleinen Plus von 0,3 Prozent.

ger/sto