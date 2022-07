Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag klar höher

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 103,42 US-Dollar. Das waren um 2,6 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,3 Prozent auf 99,47 Dollar.

Auch die europäischen Aktienmärkte zeigten sich nach guten Übersee-Vorgaben zu Wochenbeginn erneut mit deutlichen Zugewinnen. In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise überwiegend gefallen. Auslöser sind Befürchtungen, dass die globale Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Dies würde auch die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel bremsen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 104,39 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 102,66 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Montag ebenfalls etwas zugelegt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.719,33 Dollar, was einem Aufschlag von 0,5 Prozent zum Vortag entspricht.

Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Geplant ist ein Einfuhrverbot für russisches Gold.

