Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag klar schwächer

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die Handelswoche gestartet. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,45 US-Dollar. Das waren 2,3 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 95,87 Dollar und damit 0,6 Prozent tiefer als zuletzt.

Die Ölnotierungen hatten zum Ende der Woche sogar noch spürbar zugelegt und der Preis für Brent-Öl war wieder deutlich über 100 USD je Barrel geklettert. Erste skeptische Stimmen waren laut geworden, ob der preisdämpfende Effekt durch die massive Freigabe der strategischen Reserven nachhaltig sei, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Schließlich würde weniger investiert, während gleichzeitig mehr verbraucht würde. Außerdem müssten die Vorräte mittelfristig wieder aufgefüllt werden.

Aktuell belasten aber vor allem die schlechten Nachrichten aus China, denn die Corona-Zahlen steigen dort noch immer, so die Commerzbank-Experten weiter. Die Lockdown-Maßnahmen, die den Ölverbrauch im zweitwichtigsten Verbrauchsland bremsen, drohen also noch länger anzudauern.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 101,02 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 100,12 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich zu Wochenbeginn etwas fester. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) gegen 10.45 Uhr bei 1.954,18 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent.

Die ETF-Anleger halten Gold weiter die Treue - trotz gestiegener Anleiherenditen und Realzinsen sowie dem festen US-Dollar, kommentierten die Commerzbank-Analysten. In der letzten Woche haben die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs bereits die zwölfte Woche in Folge Zuflüsse verzeichnet. Diese fallen mittlerweile allerdings nicht mehr so groß aus wie noch Anfang bis Mitte März, als Gold als sicherer Hafen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges stark nachgefragt war. Die spekulativen Finanzinvestoren haben sich dagegen die fünfte Woche in Folge bei Gold zurückgezogen.

