Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag tiefer

Die Ölpreise sind am Montag uneinheitlich in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 111,40 US-Dollar. Das waren 0,8 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zeigte sich mit 108,28 nach 108,19 Dollar am Freitag nur wenig verändert.

Der Ölmarkt reagiert damit nicht auf die Nachricht, dass sich die G-7-Länder am Wochenende auf ein schrittweises Importverbot von russischem Öl verständigt haben. Diesen Schritt hatten die meisten G-7-Länder ohnehin schon vollzogen, kommentierten die Commerzbank-Experten.

Die Rohölpreise bewegen sich seit längerem auf hohem Niveau. Getrieben werden sie durch die anhaltend hohe Unsicherheit wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine, hieß es von einem Marktbeobachter. Belastung kommt am Ölmarkt aus China, da die Volksrepublik nach wie vor besonders strikt gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgeht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 114,37 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 113,04 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Montagvormittag etwas nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 1.869,45 Dollar. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für April fiel auf den ersten Blick besser aus als erwartet: Es wurden 428.000 Stellen neu geschaffen. Allerdings blieb die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Der Goldpreis war daher am Freitag leicht auf 1.885 Dollar je Feinunze gestiegen. Zum Wochenauftakt steht Gold allerdings bereits wieder unter Druck: Es fällt auf 1.870 USD zurück. Dabei wirken dieselben Belastungsfaktoren wie in den letzten Wochen: Der US-Dollar ist fest und die Anleiherenditen steigen weiter, hieß es in einer aktuellen Commerzbank-Studie.

