Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag unter Druck

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagvormittag 115,70 US-Dollar (105,89 Euro). Das waren gut vier Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,5 Prozent auf 109,07 Dollar.

Am Freitag waren beide Preise noch gestiegen, nachdem Huthi-Rebellen neuerliche Angriffe auf die Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien durchgeführt hatten, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar. Der Preisrückgang heute ist in erster Linie auf Nachfragesorgen zurückzuführen, nachdem die chinesische Metropole Shanghai in einen teilweisen Lockdown gegangen ist, der insgesamt acht Tage dauern soll, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Zudem gibt es Hoffnungen, dass die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu einer Annäherung führen könnten, hieß es weiter. In dieser Woche soll es in Istanbul weitere Gespräche geben. Am Wochenende hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass über den Status einer neutralen Ukraine gesprochen werden könne. Damit wäre eine wichtige Bedingung der russischen Seite erfüllt. Dessen ungeachtet halten allerdings die Kämpfe in der Ukraine unvermindert an.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 115,99 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 118,72 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Montagvormittag ebenso abgeschwächt. Zuletzt wurde Gold je Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.932,20 US-Dollar gehandelt, um 1,3 Prozent tiefer als zuletzt. Dies führen die Commerzbank-Analysten zum einen auf den US-Dollar zurück, der weiter aufwertet. Zum anderen steigen die Anleiherenditen weiter.

