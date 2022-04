Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis legt auf 102 Dollar je Fass zu

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt und sich damit von den Vortagesverlusten erholt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,98 US-Dollar und damit rund 3,5 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 97,31 Dollar und damit 2,3 Prozent höher als zuletzt.

Die bestimmenden Themen am Markt waren weiter Nachfragesorgen und die Freigabe der strategischen Ölreserven. "In dieser Hinsicht waren es auch die kleinen Lockerungen der scharfen Lockdown-Maßnahmen in Shanghai, die den Preisen wieder Auftrieb gaben", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Unterdessen haben sich die EU-Außenminister vorerst nicht zu einem Öl-Embargo durchringen können. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rief bei einem Treffen die Mitgliedsländer auf, zunächst ein Ölembargo zu verhängen, da es dabei um mehr Geld gehe und Öl leichter zu ersetzen sei als Gas.

Ein Beschluss fiel vorerst zwar nicht, nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney arbeitet die EU-Kommission aber bereits an Details eines Ölembargos gegen Russland. Er hoffe, dass sich die 27 EU-Mitgliedstaaten darauf so bald wie möglich verständigen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 100,08 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 101,06 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag knapp behauptet. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) gegen 11.00 Uhr bei 1.950,34 Dollar, ein Minus von 0,1 Prozent. Am Vortag war der Goldpreis deutlich gestiegen und hat damit zeitweise rund 1.970 Dollar und damit den höchsten Stand seit Mitte März erreicht.

Unterstützung erhielt der Gold vom etwas schwächeren US-Dollar, schreiben die Commerzbank-Analysten. "Gleichzeitig trotzt er weiterhin den steigenden Anleiherenditen und Realzinsen", so die Experten.

mik/ger