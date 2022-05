Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis verliert fast 5 Prozent

Die Ölpreise sind am Montagvormittag deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gegen 10.45 Uhr 104,07 US-Dollar, was ein deutliches Minus von fast 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag ist. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete mit 100,40 US-Dollar über drei Prozent weniger als am Freitag.

Einerseits belastete der steigende Kurs des US-Dollars die Ölpreise. Da Öl weltweit in Dollar gehandelt wird, wird der Rohstoff durch einen festeren "Greenback" teurer und belastet damit die Nachfrage. Auch die am Montag schwache Aktienmarktstimmung dürfte auf den Ölpreisen lasten.

In den vergangenen Wochen wechselten sich Gewinn- und Verlusttage am Ölmarkt "in schöner Regelmäßigkeit" ab, wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch kommentierte. Er führt dies auf gegenseitig neutralisierende Einflussfaktoren zurück. Einerseits sorgten enttäuschende Konjunkturdaten aus China vom Wochenende für deutlichen Preisdruck nach unten an den Ölmärkten.

Andererseits bestehen hinsichtlich der russischen Ölexporte weiterhin Angebotsrisiken. "Die EU bewegt sich offenbar in Richtung eines Ölembargos gegen Russland", schreibt Fritsch in seiner Tagesinfo Rohstoffe. So sagten zwei EU-Diplomaten nach Gesprächen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten, dass es auf einen Einfuhrstopp für russisches Öl bis Jahresende hinauslaufe. Eine Entscheidung sei laut Fritsch jedoch noch nicht zu erwarten, da einige Länder noch Vorbehalte haben.

Der Goldpreis tendierte zuletzt ebenso klar schwächer. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.879,45 US-Dollar gehandelt (nach 1.897,20 Dollar am Freitag). Laut Daniel Briesemann von der Commerzbank tragen wohl der anhalten feste US-Dollar und die zuletzt wieder gestiegenen Anleiherenditen zu den Abschlägen beim Goldpreis bei.

pma/sto