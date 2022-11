Rohstoffe (10.45) - Ölpreise am Vormittag klar im Plus

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag klar gestiegen und setzten damit die jüngste Kurserholung fort. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,63 US-Dollar. Das waren 0,9 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,2 Prozent auf 79,67 Dollar.

Unterstützend werteten Marktbeobachter die jüngsten US-Öllagerdaten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um fast acht Millionen Barrel verzeichnet hat. Ein Rückgang der US-Reserven stützt in der Regel die Ölpreise.

Die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten bleibt angesichts des künftigen Kurses der OPEC+ und der Null-Covid-Politik in China aber hoch. Am Montag waren die Ölpreise wegen der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in China nach Protesten gegen die harten Corona-Maßnahmen stark gefallen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 83,42 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 79,93 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag ebenfalls fester. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.760,63 Dollar gehandelt und lag damit 0,65 Prozent über dem Vortagesschluss.

