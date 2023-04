Rohstoffe (10.50) - Ölpreise am Vormittag klar schwächer

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag klare Abschläge aufgewiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 83,30 US-Dollar. Das waren um 1,8 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 1,8 Prozent auf 79,39 Dollar.

Am Berichtstag drückte eine gebremste Stimmung an den internationalen Aktienmärkten wohl auch auf die Rohölnotierungen. Auf fundamentaler Ebene fehlten noch die klaren Handelsimpulse.

Im weiteren Verlauf sollte die Veröffentlichung der Öllagerdaten aus den USA in den Blick rücken. Das Energieministerium gibt am Nachmittag seine wöchentlichen Vorratszahlen bekannt. Weil der US-Ölmarkt sehr groß ist, werden die Daten von Marktteilnehmern genau verfolgt, auch weil sich Hinweise auf die Ölnachfrage geben könnten. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren neben Saudi-Arabien und Russland zu einem der größten Erdölproduzenten der Welt entwickelt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 85,51 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis bei 86,43 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Mittwochvormittag ebenfalls klar nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London für 1.978,76 Dollar gehandelt, das ergibt ein deutliches Minus von 1,4 Prozent zum Vortag.

ste/spo