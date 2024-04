Rohstoffe (11.00) - Berichte über Angriff auf Iran stützen Ölpreis

Die Ölpreise sind am Freitag nach Berichten über einen mutmaßlichen Angriff Israels auf den Iran deutlich gestiegen. Nach einem kräftigen Preissprung in der vergangenen Nacht sind die Notierungen am Vormittag aber wieder etwas gesunken. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,68 US-Dollar - das waren um 0,6 Prozent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,7 Prozent auf 82,42 Dollar.

US-Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass Israel den Iran angegriffen habe. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war daraufhin fast vier Dollar je Barrel gestiegen und hatte zeitweise über der Marke von 90 Dollar notiert. Irans Staatsmedien wiesen allerdings die Berichte über Raketenangriffe zurück. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Meldungen über Schäden habe es nicht gegeben, hieß es.

"Wir erachten den jüngsten Preisrückgang als nicht gerechtfertigt", kommentieren die Experten der Commerzbank. Sie verweisen außerdem darauf, dass die Ölpreise nach den Anstiegen wieder etwas abgegeben haben. "Das Auspreisen der Risikoprämie erscheint daher verfrüht." Die Ökonomen hoben ihre Preisprognose für Brent am Ende des laufenden Quartals auf 90 Dollar pro Barrel an.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 87,35 Dollar festgelegt, nach 89,64 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stieg moderat an. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.385,15 US-Dollar gehandelt und lag damit um 0,3 Prozent über dem Vortagesschluss.

mha/kat