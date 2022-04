Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas höher

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag verschiedene Richtungen eingeschlagen. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,85 US-Dollar und damit um 0,8 Prozent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 0,4 Prozent auf 101,63 Dollar.

Im Fokus standen an den Märkten zur Wochenmitte vor allem die jüngsten Ankündigungen Russlands. Russland will seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einstellen. Obwohl ökonomische Verknüpfungen zum Ölmarkt bestehen, wirkte sich die Entscheidung am Erdölmarkt zunächst nicht besonders stark aus. Gas ist in einigen Bereichen durch Rohöl ersetzbar, aus technischen Gründen allerdings nur begrenzt.

Ein Grund, warum die Auswirkungen des russischen Schritts auf dem Rohölmarkt zunächst begrenzt geblieben sind, dürfte in China liegen. Dort sorgen strenge Corona-Maßnahmen der Regierung für erhebliche konjunkturelle Belastung. Unter der strikten Null-Covid-Politik dürfte auch die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel leiden. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 102,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 101,93 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag schwächer. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London zuletzt 0,7 Prozent tiefer bei 1.892,25 US-Dollar. Die Schweiz hat im März kaum Gold nach Asien exportiert schreiben die Commerzbank-Analysten. "Gemäß Daten der Zollbehörde wurden nach China nur 11 Tonnen Gold ausgeführt, die geringste Menge seit 12 Monaten. Nach Hongkong waren es sogar nur 100 kg. Auch nach Indien hat die Schweiz lediglich 5 Tonnen Gold exportiert", formulierten die Experten.

In China und Hongkong dürfte dies im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen stehen. Daneben dürften auch die im Februar und März in den lokalen Währungen stark gestiegenen Goldpreise zur Kaufzurückhaltung beigetragen haben, hieß es weiter.

