Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas schwächer

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag nach festerem Beginn wieder etwas gesunken. Kurz vor 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,76 US-Dollar. Das waren um 0,55 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,85 Prozent auf 97,66 Dollar.

Am Vortag rutschten die Ölpreise zeitweise um bis zu sechs Prozent ab. Der kräftige Preisrückgang war auf eine hohe Risikoaversion an den Märkten und zunehmende Nachfragesorgen in China zurückzuführen, nachdem die Massentests in Peking auf die ganze Stadt ausgeweitet wurden, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar. In einem Stadtteil der chinesischen Hauptstadt gelten bereits Ausgangsbeschränkungen. Ein flächendeckender Lockdown wie in Shanghai wird damit auch in Peking immer wahrscheinlicher.

China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt. Der straffe Corona-Kurs der politischen Führung sorgt für Befürchtungen, dass die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Über den Außenhandel wären auch viele andere große Volkswirtschaften betroffen. Unterdessen sorgt der Ukraine-Krieg und das deutlich verminderte Angebot aus Russland weiterhin für Unterstützung am Ölmarkt.

Russland hat weiterhin Probleme, Käufer für sein Öl zu finden, kommentierten die Commerzbank-Experten. Gestern scheiterte der größte russische Ölproduzent in einem Tender, weil er Vorauszahlung in Rubel verlangte, wie fünf Händler berichteten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 101,93 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 107,66 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London zuletzt 0,1 Prozent höher bei 1.901,56 US-Dollar. Gold stand gestern trotz der hohen Risikoaversion ebenfalls stark unter Druck. Als Grund für den Preisrückgang wird in vielen Marktberichten der feste US-Dollar angeführt.

ger/mik