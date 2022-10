Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas tiefer

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,27 US-Dollar und damit 0,35 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,58 Prozent auf 88,07 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Ölpreise kurz vor dem Wochenende belastet hat. In den vergangenen beiden Handelstagen waren die Ölpreise noch gestiegen, so dass die Notierungen auf Wochensicht kräftig zulegten. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee ist seit Montag um etwa vier Dollar gestiegen.

Unter anderem hat eine Kursschwäche des US-Dollar den Ölpreisen im Verlauf der Woche Auftrieb verliehen. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht eine schwächere US-Währung den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage verstärkt und dem Preis Auftrieb verleiht.

Auch auf Monatssicht steuern die Ölpreise auf Kursgewinne zu. Nachdem die Ölpreise vier Monate in Folge wegen zunehmender Konjunktursorgen gefallen waren, dürften die Notierungen im Oktober wieder zugelegt haben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 94,73 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 93,32 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag etwas tiefer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.651,10 Dollar gehandelt - ein Abschlag von 0,62 Prozent zum Vortagesschlusskurs.

ste